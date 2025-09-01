 Messina, all'ex Macello via alle demolizioni

Redazione

lunedì 01 Settembre 2025 - 13:45

Un altro passo verso la riqualificazione dell'area che dovrà garantire l'affaccio a mare in centro città

Messina – “Oggi è un giorno importante per la nostra città: sono ufficialmente iniziati i lavori di demolizione dell’area ex macello“. L’annuncio è del sindaco Federico Basile, che “taglia il nastro” dell’atteso cantiere. Il progetto da 18 milioni di euro mira alla riqualificazione dell’area abbandonata, destinata a centro polifunzionale per la fruizione del mare.

“Progetto di valorizzazione”

“Questo primo passo segna l’avvio del grande Progetto di Rigenerazione Urbana di tutta la zona, che trasformerà uno spazio abbandonato in un nuovo polo di vitalità, cultura e servizi dedicati ai cittadini. Il progetto restituirà alla comunità uno spazio moderno, valorizzando un’area storica e rendendola nuovamente attrattiva”, dice Basile.

Dalla bonifica alla ristrutturazione

Due progetti funzionali: il primo per la ristrutturazione dell’ex macello e la sistemazione a verde e a parcheggi delle aree non soggette a sequestro, che saranno immediatamente fruibili e sufficienti ad avviare i servizi di mitigazione; il secondo stralcio, a completamento dell’intero intervento, sarà dedicato alla bonifica delle aree interessate.

