Messina. Ancora “posti riservati” in spiaggia

Segnalazione WhatsApp

giovedì 14 Agosto 2025 - 13:32

Ribadiamo ancora una volta che non si possono "prenotare" tratti di spiaggia pubblica con ombrelloni ed altro, a meno che non si sia titolari di concessione demaniale

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Qualche settimana fa sono stati fatti controlli nelle spiagge per occupazione di spazio demaniale pubblico. Ma niente. Il Comune non persiste e la gente insiste. Siamo tutti i giorni a punto e daccapo. Spiaggia di S. Agata, sotto bar Messina. Posti riservati come in tante altre zone”.

Occupazione spiaggia

La foto che segue evidenzia la stessa problematica e proviene da Pace – zona cannoni.

Occupazione spiaggia

La foto sotto riguarda ancora una volta S.Agata.

Occupazione spiaggia

