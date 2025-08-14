Messina. Ancora “posti riservati” in spiaggia

Ribadiamo ancora una volta che non si possono "prenotare" tratti di spiaggia pubblica con ombrelloni ed altro, a meno che non si sia titolari di concessione demaniale

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Qualche settimana fa sono stati fatti controlli nelle spiagge per occupazione di spazio demaniale pubblico. Ma niente. Il Comune non persiste e la gente insiste. Siamo tutti i giorni a punto e daccapo. Spiaggia di S. Agata, sotto bar Messina. Posti riservati come in tante altre zone”.

La foto che segue evidenzia la stessa problematica e proviene da Pace – zona cannoni.

La foto sotto riguarda ancora una volta S.Agata.