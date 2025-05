Messina. Ancora rifiuti sui colli, l’inciviltà che non si riesce a battere

Dopo Pasquetta e 25 aprile, anche il 1. maggio alcuni hanno lasciato il segno della loro presenza. E dopo 15 giorni i rifiuti sono ancora lì

Gesti di inciviltà che deturpano il paesaggio e vanificano gli sforzi di pulizia. I colli messinesi, meta prediletta per le scampagnate e i momenti all’aria aperta durante le festività e le domeniche di bel tempo, si ritrovano puntualmente a fare i conti con l’abbandono dei rifiuti.

Di recente è successo a Pasquetta e si è ripetuto il Primo Maggio. La zona di Musolino, in particolare, era stata segnalata invasa dai rifiuti. Messina Servizi era intervenuta, in collaborazione con operatori dell’Azienda Forestale, per bonificare e ripulire le aree deturpate, ripristinando la bellezza dei luoghi.

Ma la lezione non sembra essere servita. Già all’indomani del Primo Maggio, nuove ondate di rifiuti hanno nuovamente sporcato i colli. A distanza di due settimane i resti delle scampagnate permangono sui colli, anche vicino al boschetto di Camaro.

L’inciviltà di pochi continua a danneggiare un bene comune e gli appelli al rispetto per il territorio, patrimonio naturalistico che merita cura e salvaguardia, cadono nel vuoto.

“Dopo 25 aprile e 1 maggio è stato lasciato di tutto, anche nella zona del giardino botanico – dice il dirigente dell’Azienda Forestale, Giovanni Dell’Acqua -. Dovremmo forse chiudere al pubblico?”.