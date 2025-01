Messina. “Anno nuovo vita vecchia per gli impianti sportivi”

I consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia Dario Carbone, Libero Gioveni e Pasquale Curró segnalano "continui ed atavici problemi negli impianti sportivi comunali"

“Infiltrazioni d’acqua, illuminazione carente, obsolescenza degli infissi, insufficienza di areazione, umidità delle mura, precarietà delle condizioni degli spalti o inagibilità di alcune parti”.

“Chiediamo all’Amministrazione Comunale di eseguire senza alcun indugio gli urgenti lavori di manutenzione che si rendono necessari nelle strutture interessate: pensiamo al tetto degli impianti PalaTracuzzi, PalaRescifina, PalaRussello e PalaJuvara, all’interno dei quali nelle scorse settimane abbiamo assistito ad uno stop delle gare sportive in programma a causa delle infiltrazioni” dicono i tre consiglieri.

“Per esempio – insistono gli esponenti di FdI – proprio per il Palatracuzzi registriamo l’urgenza di intervenire in questa settimana in virtù del derby che domenica prossima la Basket School Messina disputerà con la Viola Reggio Calabria e che inevitabilmente richiamerà un numeroso pubblico, anche dalla sponda calabra. Serve un piano straordinario di interventi non più procrastinabili al fine di evitare situazioni che danneggiano l’immagine dello sport messinese” concludono.

Sullo stesso tema la segnalazione di un cittadino, Riccardo Bossa, autore della foto a corredo dell’articolo: “Segnalo la scarsa illuminazione del Palatracuzzi sul campo di gioco e l’assenza totale di illuminazione nella tribuna ospiti, sperando che tale problema venga risolto in occasione del derby dello Stretto in programma domenica prossima”.