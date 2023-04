Messina. Aperti i parcheggi Europa Centro e San Cosimo - Tempostretto

Per i primi mesi saranno gratuiti

Aperti stamani i primi due parcheggi di interscambio: viale Europa Centro e San Cosimo.

Quello di viale Europa Centro ha 74 posti auto, di cui due per disabili, più cinque postazioni per ricarica auto elettriche; quello di via San Cosimo ha 44 posti auto, di cui uno per disabili, uno rosa e quattro per ricarica di auto elettriche.

Si tratta di parcheggi che erano già esistenti ma ora sono molto più ordinati e videosorvegliati h 24.

Per i primi mesi la sosta sarà gratuita, poi dovrebbe diventare a pagamento.