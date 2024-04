Messina. Aperto il parcheggio di via Catania, sarà gratis fino ad agosto FOTO

92 posti auto di cui 12 per auto elettriche e 4 per disabili

MESSINA – Sara gratis fino a fine agosto e sarà finalmente usufruibile: apre il parcheggio di interscambio di via Catania, che sarà gestito da Atm e avrà le stesse regole delle altre strutture in città. Gli stalli in totale saranno 92: sono 12 postazioni per i mezzi elettrici in ricarica, 4 per persone con disabilità, 76 posti blu.

E che il parcheggio sia stato quantomeno atteso dalla cittadinanza lo dimostra il fatto che, mentre il sindaco Federico Basile, con il vicesindaco Salvatore Mondello, il presidente di Atm Pippo Campagna e i vari tecnici inauguravano, diverse auto hanno provato ad entrare, chiedendo di accedere. Installato anche un sistema di videosorveglianza, attivo h 24.

Mercato Vascone

“Quello di via Catania è un parcheggio dal grande valore strategico”, hanno spiegato Basile e Mondello, sottolineando le proficue interlocuzioni avute con i commercianti del Mercato Vascone, ovviamente molto interessati all’apertura.

Il Mercato non sarà quindi trasferito qui, come pensato in un primo momento, ma i lavori verranno fatti a stralci. Ci sarà, però, un nuovo bando perché la ditta aggiudicataria ha rinunciato.

Parcheggio Gasometro

Il parcheggio di via Catania è già aperto e fruibile fin da stamattina, a differenza del parcheggio Gasometro inaugurato venti giorni fa e ancora chiuso. “E’ stato affidato ad Atm e aprirà nei prossimi giorni” – dice il vicesindaco Mondello.