 Messina, approvato il nuovo regolamento di Edilizia residenziale pubblica

Messina, approvato il nuovo regolamento di Edilizia residenziale pubblica

Redazione

Messina, approvato il nuovo regolamento di Edilizia residenziale pubblica

mercoledì 11 Novembre 2026 - 09:00

Calafiore: "Passaggio fondamentale per il nuovo bando e una graduatoria più equa"

MESSINA – Un segnale di piena convergenza politica sul tema del diritto all’abitare: il Consiglio Comunale di Messina ha approvato, all’unanimità dei presenti, la proposta di deliberazione relativa alle modifiche al Regolamento comunale per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp). 

L’approvazione del testo, che ha visto una corale e totale condivisione d’aula, segna lo snodo decisivo per l’avvio delle procedure operative destinate alla pubblicazione del nuovo Avviso pubblico e alla conseguente formulazione della nuova graduatoria.

“L’esito del voto di in Consiglio Comunale rappresenta un traguardo di straordinaria importanza per la nostra comunità – dichiara l’assessora alle Politiche per la casa, Alessandra Calafiore –. La piena adesione di tutte le forze politiche al provvedimento conferma la bontà di un lavoro lungo e rigoroso, orientato unicamente alla tutela dei diritti delle famiglie più fragili e alla trasparenza dell’azione amministrativa. Con questo passaggio dotiamo la città di uno strumento normativo moderno, pronto e perfettamente garantista, che ci consentirà a breve di procedere con l’emanazione del nuovo bando di concorso per l’aggiornamento e la realizzazione della nuova graduatoria degli alloggi popolari”.

Le modifiche introdotte si sono rese necessarie in primo luogo per recepire i principi sanciti dalla sentenza n. 1/2026 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità delle clausole sul “radicamento territoriale” laddove prevalgano sulla valutazione dell’effettivo stato di bisogno. In virtù della pronuncia della Consulta:

• Superamento dell’anzianità di residenza: È stato eliminato il criterio che attribuiva punteggio in base alla sola residenza storica.

• Valorizzazione dell’attesa in graduatoria: Viene introdotto il punteggio legato all’anzianità di permanenza nella graduatoria (fino a un massimo di 6 punti), riconoscendo che il protrarsi dell’attesa documenta il reale acuirsi del disagio abitativo ed economico.

Il Regolamento approvato disciplina inoltre in maniera puntuale altri aspetti cruciali per l’equità d’accesso e la gestione del patrimonio abitativo pubblico:

• Certezza dei dati reddituali: Per garantire la massima trasparenza e l’omogeneità delle valutazioni, si fa riferimento chiaro all’attestazione ISEE, sia nella forma ordinaria che corrente.

• Tutela socio-economica e morosità: Viene introdotta una disciplina specifica che consente di concordare piani di rientro rateizzati fino a un massimo di 120 mensilità, parametrati in base al reddito del nucleo familiare e all’entità della morosità accumulata, per tutelare i nuclei in reale difficoltà ed evitare l’esclusione sociale.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’intero Consiglio comunale, alla Commissione di merito e agli uffici del Dipartimento Servizi alla Persona e Politiche per la Casa per il clima costruttivo e l’impegno profuso – conclude l’assessora Calafiore –. L’unanimità dell’aula dimostra che quando si lavora nell’esclusivo interesse dei cittadini e del bene comune, le istituzioni sanno parlare con un’unica voce forte e coesa”.

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