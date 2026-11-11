Messina, approvato il nuovo regolamento di Edilizia residenziale pubblica

Calafiore: "Passaggio fondamentale per il nuovo bando e una graduatoria più equa"

MESSINA – Un segnale di piena convergenza politica sul tema del diritto all’abitare: il Consiglio Comunale di Messina ha approvato, all’unanimità dei presenti, la proposta di deliberazione relativa alle modifiche al Regolamento comunale per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp).

L’approvazione del testo, che ha visto una corale e totale condivisione d’aula, segna lo snodo decisivo per l’avvio delle procedure operative destinate alla pubblicazione del nuovo Avviso pubblico e alla conseguente formulazione della nuova graduatoria.

“L’esito del voto di in Consiglio Comunale rappresenta un traguardo di straordinaria importanza per la nostra comunità – dichiara l’assessora alle Politiche per la casa, Alessandra Calafiore –. La piena adesione di tutte le forze politiche al provvedimento conferma la bontà di un lavoro lungo e rigoroso, orientato unicamente alla tutela dei diritti delle famiglie più fragili e alla trasparenza dell’azione amministrativa. Con questo passaggio dotiamo la città di uno strumento normativo moderno, pronto e perfettamente garantista, che ci consentirà a breve di procedere con l’emanazione del nuovo bando di concorso per l’aggiornamento e la realizzazione della nuova graduatoria degli alloggi popolari”.

Le modifiche introdotte si sono rese necessarie in primo luogo per recepire i principi sanciti dalla sentenza n. 1/2026 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità delle clausole sul “radicamento territoriale” laddove prevalgano sulla valutazione dell’effettivo stato di bisogno. In virtù della pronuncia della Consulta:

• Superamento dell’anzianità di residenza: È stato eliminato il criterio che attribuiva punteggio in base alla sola residenza storica.

• Valorizzazione dell’attesa in graduatoria: Viene introdotto il punteggio legato all’anzianità di permanenza nella graduatoria (fino a un massimo di 6 punti), riconoscendo che il protrarsi dell’attesa documenta il reale acuirsi del disagio abitativo ed economico.

Il Regolamento approvato disciplina inoltre in maniera puntuale altri aspetti cruciali per l’equità d’accesso e la gestione del patrimonio abitativo pubblico:

• Certezza dei dati reddituali: Per garantire la massima trasparenza e l’omogeneità delle valutazioni, si fa riferimento chiaro all’attestazione ISEE, sia nella forma ordinaria che corrente.

• Tutela socio-economica e morosità: Viene introdotta una disciplina specifica che consente di concordare piani di rientro rateizzati fino a un massimo di 120 mensilità, parametrati in base al reddito del nucleo familiare e all’entità della morosità accumulata, per tutelare i nuclei in reale difficoltà ed evitare l’esclusione sociale.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’intero Consiglio comunale, alla Commissione di merito e agli uffici del Dipartimento Servizi alla Persona e Politiche per la Casa per il clima costruttivo e l’impegno profuso – conclude l’assessora Calafiore –. L’unanimità dell’aula dimostra che quando si lavora nell’esclusivo interesse dei cittadini e del bene comune, le istituzioni sanno parlare con un’unica voce forte e coesa”.