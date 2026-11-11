 La scuola di Torre Faro riaprirà il 16 novembre, otto mesi dopo l'incendio

La scuola di Torre Faro riaprirà il 16 novembre, otto mesi dopo l’incendio

Marco Ipsale

La scuola di Torre Faro riaprirà il 16 novembre, otto mesi dopo l’incendio

mercoledì 11 Novembre 2026 - 08:00

Le attività didattiche riprenderanno nella sede originale, al termine del percorso di ripristino seguito all'incendio

MESSINA – Ha una data ufficiale il ritorno in classe degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria del plesso “Città di Firenze” di Torre Faro. A partire da lunedì 16 novembre le attività didattiche riprenderanno regolarmente nella sede originale, al termine del percorso di ripristino seguito all’incendio dello scorso 9 marzo.

I lavori e il nulla osta del Comune

L’edificio scolastico era stato chiuso in seguito al rogo di marzo, rendendo necessario il trasferimento di circa 60 bambini in altre scuole del territorio. Ora il Comune di Messina ha completato la manutenzione straordinaria, che ha compreso la messa in sicurezza, la tinteggiatura, la pulizia straordinaria e la sanificazione dei locali. Acquisita la documentazione che attesta la regolare esecuzione degli interventi, il Comune ha trasmesso all’Istituto comprensivo “Evemero da Messina” il nulla osta alla riapertura.

Il piano per il trasloco e la riorganizzazione degli orari

Per organizzare il rientro degli arredi, del materiale didattico e l’allestimento delle aule, la dirigente scolastica Angela Mancuso ha disposto un calendario con alcune variazioni d’orario propedeutiche alla riapertura. Scuola dell’infanzia (plesso di Serri): mercoledì 11 novembre le attività si concluderanno alle ore 14, mentre giovedì 12 e venerdì 13 novembre le lezioni saranno sospese. Scuola primaria di Torre Faro: venerdì 13 novembre l’uscita degli alunni è anticipata alle ore 11.

Da lunedì 16 novembre tutti i bambini dell’infanzia e della primaria riprenderanno le lezioni nelle aule del plesso di Torre Faro, restituito alla piena fruibilità della comunità scolastica nel rispetto delle norme di sicurezza.

Un commento

  1. Verita 11 Novembre 2026 08:42

    Il vero problema sarà raggiungerla! 😂

    Ma avete visto la deviazione a Ganzirri?!?
    Ma chi l’ha pensata cosi? 😂😂😂😂

    Veramente ben segnalata 😂
    Mai una cosa fatta come si deve!

    Siamo alla frutta

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    Reply

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