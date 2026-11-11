 Messina. Casa dello Studente del Policlinico, gara deserta

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Marco Ipsale

Messina. Casa dello Studente del Policlinico, gara deserta

mercoledì 11 Novembre 2026 - 08:30

Nessun acquirente per l'immobile allo stato rustico al Policlinico

MESSINA – Si chiude con un nulla di fatto il primo tentativo dell’Università di Messina di alienare la Casa dello Studente del Policlinico. L’edificio allo stato rustico non ha attirato acquirenti: alla scadenza dei termini fissata per la presentazione delle buste, non è arrivata nessuna offerta.

L’avviso

A confermare l’esito negativo della procedura è stato il direttore generale dell’Ateneo, Pietro Nuccio, che ha firmato l’avviso con cui si prende atto dell’asta deserta. Il bando, lanciato lo scorso agosto a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di luglio, prevedeva un prezzo di partenza fissato a 2 milioni e 579mila euro, con il criterio del massimo rialzo e l’obbligo di presentare le offerte entro il 6 ottobre.

Un’opera rimasta incompiuta

L’immobile, sviluppato su un’area di sedime di proprietà dell’Ateneo, porta con sé una storia complessa iniziata nell’agosto del 2018. Il progetto originario prevedeva una struttura su cinque livelli fuori terra, destinata a ospitare 42 camere singole, aule studio, palestra e spazi accessibili per studenti disabili. I lavori si sono però fermati dopo la realizzazione dello scheletro in cemento armato e delle tamponature in laterizio. Resta adesso da capire quali saranno le prossime mosse dell’Università per sbloccare la vendita del cespite, valutando un eventuale ribasso del prezzo a base d’asta in un nuovo incanto.

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