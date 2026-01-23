Messina. Arrestato il presunto rapinatore di una farmacia sul viale San Martino

Si tratta di un 35enne già noto alle forze dell'ordine

MESSINA – E’ stato ristretto nel carcere di Messina Gazzi il presunto autore della rapina messa a segno lo scorso 8 gennaio ai danni della “Nuova Farmacia Ingo”, sul viale San Martino, a Provinciale. Si tratta di un 35enne già noto alle forze dell’ordine. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita ieri pomeriggio dai carabinieri di della Compagnia di Messina Sud che hanno condotto le indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Messina.

L’uomo, col volto travisato e impugnando una pistola, si era introdotto all’interno della farmacia e minacciando una dipendente si era fatto consegna la somma di oltre mille euro, custoditi nel registratore di cassa. Poi era fuggito. Le indagini dei militari dell’Arma, supportate dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona e dalle testimonianze dei presenti, hanno consentito di individuare il 35enne come presunto autore della rapina. Considerata la gravità dell’episodio e la modalità della condotta, nonché il pericolo di inquinamento probatorio e il concreto rischio di reiterazione del reato, il Gip ha ritenuto necessario adottare la misura cautelare personale nei confronti del 35enne, adesso ristretto nel carcere di Messina Gazzi. I reati contestati sono rapina aggravata e porto illegale di pistola.