Messina, arrestato un ricercato internazionale

Operazione della polizia messinese, L'uomo si trovava in provincia e sarà estradato in Egitto

MESSINA – Era un ricercato internazionale per omicidio. E gli agenti della polizia di Messina lo hanno arrestato in provincia. Si tratta di un cittadino egiziano colpito da un provvedimento di cattura internazionale per omicidio e tentato omicidio aggravato dall’uso delle armi. Reati commessi nel Paese di origine nel 2020. L’uomo è stato condannato a 25 anni di reclusione per aver ucciso un connazionale, utilizzando armi e strumenti da taglio, oltre a ferire gravemente un’altra persona.

Spiega la polizia: “Era ricercato da quattro anni. Ovvero, dalla pronuncia della sentenza di condanna, divenuta irrevocabile nel 2021. Le autorità egiziane hanno attivato le ricerche. E c’è stato un raccordo operativo tra la Questura di Messina e la Divisione Interpol del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia. Interpol che, nel frattempo, aveva diffuso la cosiddetta Red Notice (con le generalità e la foto segnaletica, n.d.r.) inerente alla cattura del latitante a livello internazionale. Questo ha consentito agli investigatori della nostra Squadra mobile di localizzarlo in provincia di Messina. Da qui il carcere, in attesa di estradizione attraverso i canali diplomatici”.