Messina, arriva Salvini. Strade chiuse e tram dimezzato dalle 8 alle 12.30

Ecco quali sono i provvedimenti viari disposti per la mattinata

Il vicepremier Matteo Salvini stamattina a Messina a bordo della nave Dattilo, al Molo Marconi. Su indicazione di Prefettura e Questuar, il Dipartimento Mobilità Urbana ha disposto una serie di limitazioni in vigore dalle 8 alle 12.30 di stamattina.

1 istituire il divieto di transito veicolare in via Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra viale S. Martino e viale Boccetta, con collocazione di idonee barriere e segnaletica stradale;

2 istituire il divieto di transito veicolare in via L. Rizzo, nel tratto compreso tra via Savoca e viale S. Martino, con collocazione di idonee barriere e segnaletica stradale;

3 istituire il divieto di transito veicolare in viale S. Martino, nel tratto compreso tra via I Settembre e via L. Rizzo/via Vittorio Emanuele II, con presidio della Polizia Municipale (intersezione viale S. Martino/via I. Settembre) e con collocazione di idonee barriere e segnaletica stradale (intersezione viale S. Martino/via L. Rizzo/via Vittorio Emanuele II);

4 deviare il normale transito veicolare proveniente da via La Farina-via Campo delle Vettovaglie- via L. Rizzo, in direzione nord, nella corsia riservata (direzione di marcia nord-sud) di via Savoca e successivamente in via I Settembre (direzione monte-mare) o in piazza Cavallotti/via S. Maria Alemanna (direzione mare-monte);

5 consentire ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate provenienti dal viale Boccetta e dal viale della Libertà-viale Boccetta, diretti a sud, di proseguire la marcia impegnando il seguente percorso: carreggiata ovest di via Garibaldi, via I Settembre, via La Farina;

6 obbligare i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate provenienti da via La Farina, diretti a nord, di proseguire la marcia impegnando il seguente percorso: via del Vespro, carreggiata est di via Garibaldi, viale Boccetta, via Vittorio Emanuele II (direzione nord);

7 interdire il transito pedonale verso il marciapiede lato ovest (lato monte) di via Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra viale S. Martino e viale Boccetta, provvedendo alla collocazione di idonee barriere e segnaletica stradale (prevedendo il posizionamento a decorrere dalle ore 07,00) in corrispondenza di “piazza dei Sapori”, “piazza dell’Aria”, “piazza della Terra”, prossimità di largo Minutoli, “piazza dell’Acqua”, “Piazza del Fuoco”, “Piazza della Memoria”, “Piazza della Cultura”, “Piazza della Memoria e della Speranza”, “Porta intermedia Palazzo INA” (in corrispondenza di via S. Elia);

8 prevedere lo svolgimento del servizio tranviario esclusivamente nel tratto compreso tra il capolinea sud “Gazzi” e piazza della Repubblica, sospendendo il tratto compreso tra piazza della Repubblica e il capolinea nord “Annunziata”;

9 prevedere l’utilizzo dell’area di parcheggio realizzata sopra il fascio dei binari della stazione ferroviaria centrale ed adiacente al cavalcavia ferroviario, denominata “Piastra”, per la sosta dei veicoli dei partecipanti alla visita;

10 prevedere un servizio di navetta autobus a cura di ATM S.p.A. per il collegamento fra l’area di parcheggio Cavalcavia F.S. “Piastra” e l’area portuale dalle 8 alle ore 14;

11 istituire il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato ovest (lato monte) di via Gasparro nel tratto compreso tra via San Camillo e via Cavalieri della Stella.