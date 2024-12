Messina, l’arrivo della First Lady Biden. Accesso consentito solo agli abitanti di Gesso

Per ragioni legate all’ampiezza della piazza e alle caratteristiche morfologiche del villaggio

In occasione dell’arrivo a Messina di Jill Jacobs Biden, in programma mercoledì 4 dicembre, il Comune comunica alcune scelte per garantire la sicurezza. Per la visita della First Lady a Gesso, il villaggio collinare del Comune di Messina che diede i natali ai suoi bisnonni, “la complessa macchina organizzativa messa in moto ha predisposto una serie di accorgimenti al fine di ottimizzare l’accessibilità nell’area interessata all’evento”.

In particolare, considerato che lo svolgimento della cerimonia di accoglienza della First Lady si terrà nella piazza del villaggio, “per ragioni legate all’ampiezza della stessa e alle caratteristiche morfologiche del villaggio, l’accesso all’evento è esclusivamente consentito agli abitanti di Gesso. Coloro che intendono recarsi al cimitero del luogo dovranno posticipare la visita ai propri cari a conclusione dell’evento”.

