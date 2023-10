Messina. Auto parcheggiate alla fermata dei bus - Tempostretto

Ennesima espressione di inciviltà e di mancanza di rispetto per i diritti altrui

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Sulla Panoramica dello Stretto, all’altezza del rifornimento Esso, ogni giorno è cosi. Auto in prossimità di fermata bus da entrambi i lati, e spesso sulle strisce pedonali.

Non ci sono le strisce del bus sull’asfalto e parcheggiano indiscriminatamente. Ho segnalato più volte a vigili e Atm anche con mail, mai avuto risposta”.

Nei mesi scorsi l’azione incisiva dei carro attrezzi è servita a contenere questa ennesima espressione di inciviltà e di mancanza di rispetto per i diritti altrui, che nel tempo si era consolidata in città. Questo assurdo comportamento, laddove si verifica, costringe gli autobus a fermarsi in mezzo alla carreggiata. In questo modo, si rallenta il traffico ma, soprattutto, si creano situazioni di rischio per gli utenti. E’ auspicabile, pertanto, che anche nel caso segnalato si collochi la segnalatica a terra e si intervenga per debellare il fenomeno.