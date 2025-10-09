Messina. Avviato il confronto sulla ridefinizione dei confini delle Circoscrizioni

Verso un nuovo ordine dei quartieri: l’Amministrazione al lavoro.

Si è svolto oggi, a Palazzo Zanca, nella sede dell’Assessorato all’Attuazione del Decentramento Amministrativo, l’incontro di avvio del procedimento volto alla ridefinizione dei perimetri delle future circoscrizioni.

Alla riunione, convocata dall’assessore all’Attuazione del Decentramento Amministrativo Antonino Carreri, hanno preso parte l’assessore Massimiliano Minutoli, con delega ai Rapporti con i Comitati Civici e le Municipalità, e i presidenti delle sei Municipalità: Alessandro Costa, Davide Siracusano, Alessandro Cacciotto, Matteo Grasso, Raffaele Verso e, per la VI circoscrizione, il vicepresidente Giovanni Donato.

Dal dibattito è emerso uno spirito di collaborazione da parte di tutti i rappresentanti delle circoscrizioni, che hanno avanzato una prima serie di proposte e sottolineato la necessità di estendere il confronto ai rispettivi consigli, così da consentire a ogni consigliere di partecipare attivamente alla definizione del nuovo quadro dei quartieri.

“Le circostanze che negli anni passati hanno portato alla riduzione delle ex 14 circoscrizioni alle attuali 6, che dalle prossime amministrative diventeranno 7 – dichiara l’assessore Carreri – rendono necessario rivedere, alla luce delle osservazioni avanzate dai presidenti e dai consiglieri circoscrizionali, gli effettivi perimetri tracciati nel 2005, nell’intento di conferire maggiore omogeneità ai territori”.

L’assessore Minutoli ha confermato l’impegno dell’Amministrazione a correggere quello che può essere considerato un “errore di valutazione” del passato, evidenziando l’esigenza di riallineare le sezioni elettorali e garantire un maggiore equilibrio numerico tra le stesse.

Si apre quindi un percorso a tappe che vedrà, nei prossimi mesi, l’impegno congiunto dell’Amministrazione, presidenti e consiglieri circoscrizionali, al fine di consegnare alla città un assetto più ordinato delle Municipalità, in vista delle elezioni successive al 2027.