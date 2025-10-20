 Messina baciata dalla fortuna: doppia vincita in provincia

Redazione

lunedì 20 Ottobre 2025 - 20:30

È accaduto a Milazzo e a Rometta

Un uomo di 48 anni di Milazzo ha “investito” 50 centesimi in 5 cartello del gioco “Bingo90”. E ne ha vinti oltre 15mila. Un vero e proprio colpo di fortuna per il giocatore della provincia di Messina, che ha atteso ed esultato per l’estrazioni del numero 22, quello decisivo. A Rometta, invece, un giocatore ha centrato il “6” Oro vincendo 25mila euro.

Come spiegato da Agipronews, in Sicilia la spesa dei giocatori è crescita nel 2024 e sono stati raggiunti 585 milioni di euro. L’aumento è stato del 12,9% rispetto all’anno precedente. Nella sola provincia di Messina si è passati dai 78 milioni di euro giocati nel 2023 agli 87 milioni del 2024.

