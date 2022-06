Messina. Banco Alimentare, domenica a Piazza Duomo raccolta fondi - Tempostretto

Una campagna di sensibilizzazione per tutta la giornata domenicale, facendo una donazione si riceveranno delle ottime marmellate. Banco Alimentare si impegna nel recupero e distribuzione del cibo in scadenza

MESSINA – Nella giornata di domani, domenica 26 giugno, a Piazza Duomo si terrà la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi di Banco Alimentare a sostegno dell’attività quotidiana di recupero e

distribuzione di cibo dal titolo “Donare di Gusto”, campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi di Banco Alimentare a sostegno dell’attività quotidiana di recupero e distribuzione di cibo.

Presso il gazebo del Banco Alimentate sarà possibile, nell’arco dell’intera giornata domenicale, fare una donazione ricevendo in cambio delle ottime marmellate. “Con la tua donazione – fa sapere la fondazione – ci aiuti a salvare il cibo dallo spreco e a distribuirlo alle organizzazioni caritative che si prendono cura delle persone in difficoltà in Italia”.

Il recupero di cibo

Recuperiamo e distribuiamo alimenti per le persone in difficoltà, ogni giorno. Banco Alimentare dal 1989 recupera in Italia alimenti ancora integri e non scaduti che sarebbero destinati alla distruzione, perché non più commercializzabili. Salvati dallo spreco, riacquistano valore e diventano risorsa per chi ha troppo poco.

Nel nostro Paese sono circa 5,6 milioni le tonnellate di cibo in eccedenza che si generano in un anno lungo la filiera agroalimentare, dai campi fino al consumatore finale. In parallelo, secondo le stime preliminari Istat, nel 2021 le famiglie in povertà assoluta in Italia sono il 7,5% pari a 5,6 milioni di persone.

Ogni giorno, in Italia, Banco Alimentare recupera da molteplici donatori della filiera agroalimentare – tra cui l’Industria Agroalimentare, la Grande Distribuzione Organizzata, i Mercati Ortofrutticoli e la Ristorazione – le eccedenze alimentari. Si tratta di alimenti ancora integri che salvati dallo spreco riacquistano valore e diventano risorsa per chi ha troppo poco. A questi si aggiungono i prodotti alimentari che provengono dal Fondo Nazionale, quelli del Fondo di aiuti europei agli indigenti Fead, i ritiri dai mercati ortofrutticoli e gli alimenti donati in occasione della Colletta Alimentare.