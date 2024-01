Messina, banda del flex scatenata: colpo da 60 mila euro in via Catania

Visitato nella notte il supermarket Paghi Poco di via Catania. I ladri hanno agito come ai Mercati Alimentari di Mangialupi

MESSINA- Un altro colpo da decine di migliaia di euro ai danni di un supermercato a Messina, dove nel fine settimana la banda del flex ha preso di mira il Paghi Poco di via Catania, portandosi via ben 60 mila euro. Indaga la Polizia che ha pochi dubbi che si tratti della stessa “banda” in azione qualche giorno fa ai Mercati Alimentari di Mangialupi, dove sono stati rubati 40 mila euro. Le modalità infatti sono le medesime.

Anche nel caso dell’ultimo colpo le telecamere della zona hanno ripreso un gruppetto di uomini incappucciati, quattro questa volta, che hanno divelto la saracinesca del supermercato, hanno fatta saltare la porta, sono andati diretti negli uffici amministrativi dove col flex hanno forzato la cassaforte e prelevato l’incasso dei giorni precedenti, per poi fuggire a bordo di un auto.

A dare l’allarme sono stati i dipendenti, stamattina, andati ad aprire l’esercizio commerciale. A lavoro gli investigatori della Squadra Mobile e la Scientifica, che non ha trovato impronte sul posto. La banda indossava infatti dei guanti mentre agiva.

Un altro duro colpo per i commercianti cittadini, sempre più preoccupati per l’escalation di furti e rapine, già presi di mira dallo “spaccavetrine”. Sabato scorso intanto la Polizia ha arrestato un giovane di 23 anni accusato di essere l’autore di uno dei tre quattro furti della notte precedente e sospettato di altri colpi.