Messina. Ancora furti con spaccata, due negozi presi di mira nella notte

Sul posto le Volanti che hanno avviato gli accertamenti

MESSINA – Nuovo raid di furti in centro città. Almeno due i negozi presi di mira dai ladri la scorsa notte. Il primo a largo Seguenza, dove i malviventi dopo aver forzato la saracinesca di un negozio per parrucchieri hanno spaccato la vetrina. Come nei casi precedenti, hanno mirato direttamente alla cassa, che però hanno trovato vuota. Sul posto le Volanti che hanno avviato gli accertamenti. Agenti al lavoro anche su un secondo furto compiuto con le stesse modalità della “banda del flex“: si tratta di un negozio di frutta e verdura nella stessa zona, in via Cavour. Magro il bottino: sono state portate via poche decine di euro.

