Messina. Bartolotta: "Si rimane nella stessa squadra anche nei momenti bui" - Tempostretto

Lo sostiene il segretario provinciale che così commenta l'uscita dal Partito democratico dell'onorevole Navarra

MESSINA – “Non giudico la scelta altrui, ma non accetto la morale che è stata fatta al Partito democratico”. Il segretario provinciale del Pd Nino Bartolotta, candidato all’Ars alle prossime regionali, commenta così e con una metafora calcistica l’addio di Pietro Navarra, passato (con polemiche) dal suo partito all’area di centrodestra, sostenendo Renato Schifani alla presidenza della Regione: “Se gioco in una squadra di calcio e vengo sostituito non butto la palla in tribuna ma penso a come migliorare per raggiungere il risultato”.

La metafora di Bartolotta: “In questi casi bisogna restare in squadra e lottare per migliorarla”

“Ci sono problematiche nel Pd? Sì, ma c’erano anche quando quel deputato rappresentava il partito a Roma”, dichiara Bartolotta, rispondendo alle domande al termine della conferenza stampa di presentazione di ieri dei candidati regionali, alla presenza di Caterina Chinnici, in corsa per la presidenza della Regione.

Aggiunge il segretario provinciale: “Le problematiche ci sono sempre state ma non possono mutare a seconda della posizione che uno occupa. Io credo che in questi casi bisogna restare in squadra e pensare a come migliorarla”.

Il senso della riflessione di Bartolotta è che “si rimane in una comunità politica anche nei momenti difficili. Io per primo, nel 2014, sono stato, per colpe non mie e in una fase di intenso lavoro per Messina, defenestrato da assessore regionale per le Infrastrutture e la Mobilità dagli stessi vertici del Pd regionale e provinciale. Ma il Partito democratico è ancora la mia comunità. Il tutto insieme a tanti altri militanti, che oggi non hanno avuto alcuna esitazione a metterci la faccia e a candidarsi, contro la rassegnazione e per aprire una nuova stagione”.

Su questo tema, traendo spunto dalla vicenda personale ma in un’ottica più ampia, la nostra testata intende favorire il confronto, con uno spirito costruttivo. E siamo pronti, come sempre, a ospitare il parere dell’onorevole Navarra e ad alimentare il dibattito delle idee, n.d.r.

Articoli correlati