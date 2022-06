Messina. Basile incontra i dirigenti comunali: "Settimana prossima riunioni tematiche" - Tempostretto

Il sindaco incontrerà nuovamente gli uffici con i propri assessori: "Abbiamo stabilito una ricognizione degli atti amministrativi"

MESSINA – Il sindaco di Messina Federico Basile non perde tempo e incontra i dirigenti comunali per capire cos’è stato fatto in questi mesi e la situazione attuale del Comune. Ieri il primo cittadino ha ricevuto a Palazzo Zanca i dirigenti Salvatore De Francesco (Servizi alla Persona e alle Imprese), Antonino Cama (Servizi Finanziari e Tributari), Antonio Amato (Servizi Tecnici), Antonella Cutroneo (Servizi Territoriali ed Urbanistici), oltre al comandante del Corpo di Polizia municipale Stefano Blasco.

Basile ha dichiarato di avere in programma altri incontri per i prossimi giorni, a cui parteciperanno anche i membri della propria Giunta. Il sindaco spiega di “avere stabilito una ricognizione degli atti amministrativi e la prossima settimana riunioni tematiche con i singoli dirigenti, alla presenza degli Assessori competenti per delega”.