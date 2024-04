Messina. Basile incontra l’84enne aggredito sulla Panoramica: “Una vergogna per la città”

Franco Longo è stato ricevuto a Palazzo Zanca. Basile: "Gli ho chiesto scusa da cittadino prima ancora che da sindaco"

MESSINA – Il sindaco Federico Basile questa mattina ha incontrato a Palazzo Zanca l’84enne Franco Longo, aggredito da 4 minorenni sulla Panoramica, per esprimere a nome dell’Amministrazione comunale la solidarietà per il vile gesto subìto. “Ma soprattutto – ha dichiarato Basile – ho voluto chiedere “scusa” da cittadino prima ancora che da sindaco perché questi atti vili sono una vergogna per la città!”. Una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica, un vile gesto compiuto da 4 aggressori nei confronti di un nonno, sotto gli occhi disperati del nipotino di appena 7 anni.



“Simili atti – ha proseguito il sindaco Basile – devono essere condannati e questo in particolare non può passare inosservato. I nonni sono per antonomasia le persone più speciali che si contraddistinguono per bontà, amore e dedizione ai propri nipoti e in una società democratica è impensabile che si arrivi ad una violenza verbale e fisica qualunque sia il motivo. Stiamo assicurando la massima attenzione e in sinergia con le forze dell’ordine e la nostra polizia locale rafforzeremo i già presenti servizi di vigilanza e di controllo del territorio affinché la nostra comunità possa crescere in un clima sano e sereno e questi fatti non devono più verificarsi”.

