Messina. Biblioteca comunale “Tommaso Cannizzaro”: il calendario di eventi per il 2026/2027

Letture, laboratori, presentazioni di libri, squadre di lettura e incontri tematici: un calendario di iniziative rivolto a bambini, ragazzi e adulti, in collaborazione con le associazioni del territorio e i volontari del Servizio Civile Universale

La Biblioteca Comunale “Tommaso Cannizzaro” rinnova il proprio impegno nella promozione della lettura e della cultura, presentando il programma delle attività per l’anno 2026/2027, un calendario di appuntamenti pensato per coinvolgere l’intera cittadinanza, dai più piccoli agli adulti, attraverso esperienze di conoscenza, creatività, confronto e partecipazione. Un progetto che intende valorizzare la biblioteca non soltanto come luogo di consultazione e prestito librario, ma soprattutto come spazio vivo e aperto alla comunità, capace di favorire l’incontro tra generazioni, stimolare la curiosità e avvicinare nuovi lettori al mondo dei libri e della cultura.

Il programma delle attività, realizzato in collaborazione con le associazioni del territorio e con il contributo dei volontari del Servizio Civile Universale, propone iniziative diversificate per fasce d’età, con l’obiettivo di offrire occasioni di crescita e socializzazione attraverso linguaggi e modalità differenti.

Per i bambini dai 3 ai 4 anni, sono previste attività dedicate alla scoperta del libro e al piacere dell’ascolto, con letture animate a cura dei volontari NPL Messina, in programma il 29 dicembre 2026 e l’11 marzo 2027. Un’opportunità per avvicinare i più piccoli alle storie, stimolando l’immaginazione e la familiarità con la lettura fin dalla prima infanzia. Per i bambini dai 7 ai 10 anni, il calendario propone un’esperienza all’insegna del gioco e della creatività. Il 27 novembre 2026 si svolgerà un’Escape Room ispirata al mondo dei libri e delle storie, mentre il 5 aprile 2027 sarà la volta di un laboratorio tecnico-pratico sulla catena alimentare, dal titolo “Le orme della natura”, per scoprire il mondo naturale attraverso un approccio coinvolgente e partecipativo. Spazio anche ai ragazzi e agli adulti dai 16 anni in su, con iniziative pensate per stimolare la creatività letteraria e il dialogo intorno ai libri. Il 22 marzo 2027 è in programma l’incontro “Poetiamo insieme”, mentre il 22 gennaio e il 12 marzo 2027 si terranno due appuntamenti del “Silent Reading Club”, a cura di A. Scimone: momenti dedicati alla lettura individuale e condivisa, per riscoprire il piacere di leggere insieme, ciascuno con il proprio libro. Un calendario particolarmente articolato è riservato agli adulti dai 18 anni in su, con appuntamenti dedicati alla storia, all’identità culturale e alla valorizzazione del patrimonio locale. Il 23 novembre 2026 si terrà la presentazione del volume “Messina e il Val Demone, tra Greci, Lombardi e Genovesi”, seguita, il 3 dicembre 2026, dalla presentazione del catalogo generale del Museo della Cultura e Musica Popolare dei Peloritani. A completare l’offerta culturale saranno due cicli di incontri: “La Conversazione”, da novembre 2026 a maggio 2027, e “Ciak si legge!”, da dicembre 2026 a maggio 2027, pensati per creare occasioni di approfondimento, confronto e condivisione attraverso il dialogo e il rapporto tra linguaggi culturali diversi.

Attraverso questa programmazione, la Biblioteca Comunale conferma la propria vocazione di presidio culturale e sociale della città, promuovendo la lettura come strumento di conoscenza, inclusione e partecipazione attiva.

Il programma potrà essere suscettibile di variazioni, che saranno tempestivamente comunicate attraverso i consueti canali informativi.