Messina. Botte da orbi per un parcheggio a Giostra

Interviene la Polizia a sedare la rissa tra due famiglie

Messina – E’ servito l’intervento della Polizia oggi pomeriggio sul viale Giostra per far tornare la calma dopo che un banale litigio tra due famiglie si è trasformata in rissa e ha rischiato di degenerare. Sull’episodio ora gli agenti hanno avviato gli accertamenti necessari, intanto l’arrivo delle Volanti ha convinto i contendenti a chiudere la fase più violenta del confronto.

Rissa tra famiglie, cosa è successo

A base della lite, per quel che emerge dai primi accertamenti, c’è stata la contesa di uno spazio di parcheggio tra due gruppi familiari, vicini di casa. Una discussione che andava avanti da tempo ma che oggi è sfociata nello scontro più accanito. Almeno cinque le persone che sono state medicate tra l’ospedale Papardo e il Piemonte. Gli investigatori stanno procedendo alla verifica dei fatti, verificando testimonianze e immagini di video sorveglianza.