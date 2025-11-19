Messina. Brutale aggressione a scuola, raid di 16enni per picchiare una coetanea

Da chiarire l'allarmante episodio di bullismo denunciato dai genitori della ragazza

Messina – E’ ancora da chiarire la dinamica dell’aggressione avvenuta qualche giorno fa al liceo Basile di Messina, dove una sedicenne è stata picchiata da due coetanee, introdottesi nell’istituto alla sesta ora di lezione.

Allarmante episodio di bullismo

Le due sarebbero entrate dal cancello principale, avrebbero ingannato la docente in quel momento impegnata nella classe della vittima, convincendola ad autorizzare l’uscita anticipata dell’allieva. La ragazza, una volta fuori dalla classe, è stata condotta in palestra e qui, nel bagno, è scattata la lite con una delle due, poi culminata in violenti schiaffi e strattoni.

Denuncia dei genitori

Le due si sono poi allontanate in fretta, inseguite senza successo da un collaboratore scolastico, mentre la malcapitata ha chiesto l’aiuto degli insegnanti e dei genitori, che hanno sporto querela sull’accaduto. Alla base del raid delle due ragazzine estranee all’istituto ci sarebbero rancori pregressi tra una delle due e la vittima.