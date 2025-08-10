Messina. Buca “cavernosa” sul viale Boccetta

La buca stradale segnalata piò rappresentare un pericolo per chi transita con il suo veicolo

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ho tentato invano di contattare la polizia municipale, zona nord, Palacultura, ma il numero telefonico risulta inesistente. Quindi segnalo a voi la buca “cavernosa” che si è aperta sul viale Boccetta, sotto il marciapiede in prossimità del numero civico 115. Temo sia un pericolo soprattutto in questo periodo in cui la strada è percorsa dai tir e dai vacanzieri”.