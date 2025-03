Messina. Butta dalla finestra droga e soldi, arrestato 23enne

Alla vista dei carabinieri ha tentato di disfarsi di cocaina e crack ma è stato scoperto

Si sono presentati alla porta di casa di un 23enne, ai domiciliari anche per spaccio di stupefacenti. Alla vista dei carabinieri di Messina Giostra, il giovane ha tentato di disfarsi di 8 grammi di cocaina e crack, già suddivisi in dosi, buttandoli dalla finestra, insieme a 300 euro in contanti, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento. Tutto recuperato e sequestrato.

Il giovane è stato arrestato e posto di nuovo ai domiciliari in attesa della decisione del giudice.