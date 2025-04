Messina. Cadavere in via San Raineri, accertamenti in corso

Un senzatetto straniero è stato individuato dagli agenti nei pressi degli invasi della stazione marittima Messina – Non c’è ancora l’ufficialità ma dai primi accertamenti è il corpo senza vita di un cinquantenne straniero quello ritrovato stamane in via San Raineri dalla Polizia Ferroviaria, nei pressi della zona degli invasi della stazione Marittima. L’uomo era conosciuto in zona, dove girovagava spesso, era probabilmente un senza tetto. Il primissimo esame non ha evidenziato segni di violenza e si pensa ad una morte naturale ma il magistrato di turno ha avviato tutti gli accertamenti utili a fare luce sul caso, al momento nessuna ipotesi è esclusa.