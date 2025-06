Messina, camion in fiamme in via Pola

Il mezzo ha preso fuoco in strada. Non ci sarebbero feriti MESSINA – Mattinata di paura in via Pola, a pochi metri dal Viale Giostra. Un camion ha preso fuoco proprio alla fine della strada, bloccando il traffico. La colonna di fumo nero generata dalle fiamme che hanno rapidamente avvolto il mezzo è stata avvistata anche a distanza. Sembrerebbe non ci siano feriti. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco.