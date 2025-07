Messina. Campo di Atletica Santamaria, affidati i lavori di manutenzione

Dureranno un mese e serviranno a ripristinare la piena fruibilità

MESSINA – Un intervento di manutenzione straordinaria per il Campo di Atletica Santamaria. I lavori sono stati affidati alla Nova Cean Edil srl di Messina, per un importo di 25mila 363 euro (oltre Iva).

L’obiettivo è il ripristino degli impianti e l’eliminazione delle criticità locali che affliggono la struttura sportiva. Interventi previsti per la caldaia e gli impianti idrico ed elettrico, oltre a necessità di manutenzione edile localizzata, come quella al muro segnalato dalla III Municipalità. Un’azione per migliorare le condizioni del campo di atletica, rendendolo nuovamente pienamente fruibile per gli atleti e la cittadinanza.

La responsabile unica del progetto, l’arch. Mariagiovanna Sturniolo, ha condotto una ricerca preventiva che ha coinvolto tre operatori economici locali. Tra le offerte arrivate, quella di Nova Cean Edil srl ha presentato il ribasso più vantaggioso (-16,5%).

I lavori avranno una durata stimata di 30 giorni naturali e consecutivi a partire dall’avvio e saranno interamente finanziati con fondi comunali. Il progetto esecutivo è stato redatto dal geom. Bartolo Calvo, nominato anche direttore dei Lavori.