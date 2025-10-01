Messina. Candidature aperte per nuovo McDonald’s

Aprirà a Papardo, accanto al centro commerciale Arcieri

McDonald’s apre un nuovo ristorante a Messina e cerca 50 persone che potranno entrare a far parte dell’azienda. Sarà a Papardo, accanto al centro commerciale Arcieri.

Sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Messina del McDonald’s Job Tour, che si terrà nella prima metà di ottobre.

McDonald’s offre un’opportunità di lavoro grazie a contratti stabili (che rappresentano il 92% del totale).

Entro il 9 ottobre, i candidati interessati a lavorare per il nuovo ristorante McDonald’s di Messina potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito McDonalds.it rispondendo a un questionario e inserendo il proprio CV. Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare i loro punti di forza.

Coloro che supereranno il test riceveranno dall’azienda una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa del McDonald’s Job Tour, durante la quale si svolgeranno i colloqui individuali.

Per i candidati sarà l’occasione per ricevere maggiori informazioni direttamente da chi vi è coinvolto in prima linea: saranno infatti presenti persone che lavorano nei ristoranti della zona, a disposizione per raccontare e condividere la loro esperienza lavorativa in McDonald’s.

Per la nuova apertura di Messina, McDonald’s è alla ricerca di 50 persone.