Messina. Caos bus sulla Riviera Tirrenica: i passeggeri senza posto a sedere restano a piedi

Disagi anche per i lavori sul ponte Mella a San Saba

MESSINA – Il servizio di trasporto pubblico a Messina, in particolare per la Riviera Tirrenica, è sotto i riflettori per la denuncia di gravi criticità. Da un lato, le sigle sindacali Fit Cisl, Faisa Cisal e Orsa applaudono la scelta degli autisti di rispettare le norme di sicurezza, dall’altro la Sesta Municipalità lamenta la totale inefficienza di alcune linee, chiedendo un’urgente riorganizzazione del servizio.

Le organizzazioni sindacali hanno accolto con soddisfazione la notizia che gli autisti dei bus extraurbani Atm stiano evitando di imbarcare passeggeri in eccesso, al di sopra del numero di posti a sedere. In particolare, è stato segnalato che un consistente numero di pendolari è stato lasciato a terra sulla linea 33 in partenza da Villafranca. Pur rammaricandosi per il disagio arrecato all’utenza, i sindacati sottolineano che tale prassi tutela l’incolumità di lavoratori e cittadini, un principio più volte rivendicato anche in sedi istituzionali. La critica è rivolta apertamente all’Atm e alla sua dirigenza, accusata di agire “d’imperio” e senza un confronto paritario con le parti sociali.

Parallelamente, la Sesta Municipalità “Peloro”, tramite una nota a firma dei presidenti della I Commissione e della Municipalità, si è rivolta direttamente al vicesindaco con delega alla Mobilità e alla presidente di Atm per denunciare le “criticità urgenti e indifferibili” che affliggono il proprio territorio. Il punto principale è la richiesta di ripristino della linea 33bis (Villafranca-Papardo via autostrada), sospesa lo scorso marzo. La soppressione ha generato una situazione “particolarmente gravosa”, specialmente per studenti e anziani, costretti a percorrere a piedi un tratto di strada extraurbana e a cambiare ben tre mezzi pubblici per raggiungere l’Ospedale e il Polo Universitario del Papardo.

Con l’apertura della nuova bretella sul torrente Mella, la Sesta Municipalità chiede anche una revisione della navetta, proponendo di istituire un’unica corsa Spartà-Ponte Gallo al posto dell’attuale soluzione “spezzettata”. Entrambe le richieste, pur partendo da presupposti diversi – la sicurezza per i sindacati e la funzionalità del servizio per la Municipalità – convergono nella critica a una gestione aziendale che continua a mostrare lacune e un’apparente incapacità di rispondere in modo adeguato ai bisogni di un’utenza sempre più in difficoltà.