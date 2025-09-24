 Servizi esterni e corse soppresse, continua lo scontro in Atm

Marco Ipsale

Servizi esterni e corse soppresse, continua lo scontro in Atm

mercoledì 24 Settembre 2025 - 07:30

Il consigliere comunale La Fauci e la Uil controreplicano alla presidente Grillo

MESSINA – “Nel periodo gennaio – giugno 2024, quando l’esternalizzazione del servizio di verifica era concomitante a quello interno, 11 operatori Atm con un totale di oltre 10mila ore di lavoro emettevano 0.2 verbali per ora. Di questi solo il 19% veniva incassato. Di contro 3 operatori esterni con un monte ore totale di 2.800 emettevano 1,55 verbali per ora, dei quali venivano incassati il 41%”. Così la presidente di Atm, Carla Grillo, in risposta al consigliere comunale Giandomenico La Fauci, che ora controreplica.

“Questo dato, lungi dal giustificare l’esternalizzazione – dice il consigliere di Ora Sicilia -, evidenzia un clamoroso fallimento gestionale. Se i dipendenti interni rendevano così poco, il problema era della gestione aziendale: mancanza di attrezzature adeguate, formazione insufficiente, organizzazione carente. Invece di investire per risolvere questi problemi e rendere efficace il personale interno, Atm ha scelto la strada più semplice: esternalizzare tutto. Questa non è efficienza, è rinuncia alla funzione pubblica”.

Per quanto riguarda le corse soppresse, invece, “quante vengono ancora soppresse quotidianamente? Perché, dopo anni di gestione, esiste ancora una carenza cronica di autisti che costringe a soppressioni continue?”.

Sulla stessa linea la Uil: “È un dato evidente, non un’opinione. Basta consultare quotidianamente i canali ufficiali Atm per constatare decine di corse cancellate, con disagi enormi per i lavoratori, pendolari e studenti. Il problema è l’accumularsi costante di soppressioni giornaliere, spesso in fasce orarie strategiche, che minano la regolarità e l’affidabilità del servizio. Se davvero vi è stato un aumento del 60% dei casi di malattia, la presidente dovrebbe interrogarsi sul clima lavorativo che ha contribuito a creare”.

Infine “si continua a difendere una scelta grave come l’esternalizzazione del servizio di verifica a bordo con la logica della “resa numerica”. Ma un’Azienda pubblica non si gestisce come un call center. La vera efficienza si misura anche nella tutela dell’occupazione, nella formazione del personale interno e nella qualità del rapporto tra utenza e controllori”.

