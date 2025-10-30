 Messina, carta "Dedicata a Te" 2025: attivato la piattaforma di verifica per i cittadini

Redazione

Messina, carta “Dedicata a Te” 2025: attivato la piattaforma di verifica per i cittadini

giovedì 30 Ottobre 2025 - 17:00

Attraverso SPID o Carta d'identità elettronica (CIE) si potrà verificare la propria posizione: ecco come

MESSINA – Il Comune di Messina ha attivato le piattaforme attraverso cui i cittadini potranno verificare la propria eventuale inclusione tra i beneficiari della carta solidale “Dedicata a Te” 2025. Per monitorare il proprio status rispetto alla misura, predisposta e gestita dall’INPS, bisognerà accedere attraverso SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) ai seguenti link ufficiali:  https://serviziweb.comune.messina.it/   –   https://socialcardinps.comune.messina.it/.

Gli utenti che risulteranno beneficiari potranno scaricare la comunicazione ufficiale contenente le istruzioni operative per l’utilizzo del contributo economico, destinato all’acquisto di beni di prima necessità.

