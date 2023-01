Messina. Cartelle esattoriali, Comune favorevole allo stralcio parziale dei ruoli - Tempostretto

Il riferimento è agli anni 2000-2015 e ad un importo inferiore ai 1000 euro

MESSINA – L’amministrazione comunale di Messina, valutato anche “il difficile periodo socio-economico”, si è detta favorevole allo stralcio parziale dei ruoli emessi tra il 2000 e il 2015 di importo inferiore a 1.000 euro, relativo a sanzioni e interessi per i debiti tributari e per i soli interessi per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada.

In una fase iniziale il sindaco sembrava orientato verso il “no”, in vista della risposta alla Corte dei Conti sul Piano di riequilibrio. Poi l’annuncio di oggi, 23 gennaio, e i dettagli della decisione saranno illustrati dal sindaco Federico Basile, nel corso di una conferenza stampa, presente l’assessore con delega ai Tributi Roberto Cicala, mercoledì 25, alle 10, nella Sala Falcone Borsellino a Palazzo Zanca.

