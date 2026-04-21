Messina. Celebrato il capodanno dello Sri Lanka

Organizzato da Anolf e Cisl Messina

Un Ponte teso tra lo Stretto di Messina e l’oceano Indiano. Il successo del Capodanno dello Sri Lanka organizzato dalla Cisl e dall’Anolf Messina è andato oltre le aspettative, con una ricorrenza che ormai è diventata una consuetudine in città, tanto da ospitare le comunità singalesi e tamil che arrivano anche da altre città.

Il Capodanno è una delle tradizioni più sentite da parte della comunità srilankese che è tra le più laboriose e integrate in città e ha trasformato il cuore pulsante di Messina in un microcosmo di tradizioni millenarie.

L’evento, coordinato dai volontari dell’Anolf, ha offerto un programma ricco che ha saputo coinvolgere non solo i cittadini originari dello Sri Lanka, ma tantissimi messinesi curiosi.

«Vedere così tanti giovani e famiglie sorridere insieme, per il sindacato, è la prova che l’integrazione a Messina non è solo un concetto astratto, ma una realtà quotidiana» sottolineano i portavoce dell’associazione a margine dell’evento.

Il Capodanno dello Sri Lanka è diventato un appuntamento fisso nel calendario culturale cittadino, un momento in cui le differenze si annullano per lasciare spazio alla condivisione e l’evento di quest’anno ha confermato come la comunità srilankese sia un pilastro fondamentale del tessuto sociale messinese. I Festeggiamenti si sono conclusi con un concerto presso il giardino Corallo con L’esibizione del gruppo musicale Siyathra.