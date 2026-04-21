 Per l'ex assessore ai Tributi Cicala pignoramento da oltre 400mila euro

Per l’ex assessore ai Tributi Cicala pignoramento da oltre 400mila euro

Marco Olivieri

Per l’ex assessore ai Tributi Cicala pignoramento da oltre 400mila euro

martedì 21 Aprile 2026 - 14:44

Il presidente di Equità urbana Spa a Taormina preferisce non commentare. E si tratta di un provvedimento legato a una vecchia attività privata

MESSINA – Un provvedimento legato a una vecchia attività privata e che nulla ha a che fare con l’azione istituzionale. Di oggi la notizia di un pignoramento per l’ex assessore ai Tributi del Comune di Messina, Roberto Cicala, figura di riferimento per Cateno De Luca. Cicala ha una posizione debitoria, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, di circa 439mila euro.

Contattato da Tempostretto, il presidente di Equità urbana Spa a Taormina preferisce non commentare la notizia. A destare curiosità è il fatto che la posizione debitoria investe un ex assessore che si è distinto a Messina nel campo dei tributi, della riscossione e del recupero evasione.

Cicala non è tra i candidati al Consiglio comunale di Messina.

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