Messina. Centro di protezione civile a Santa Lucia sopra Contesse, lavori consegnati - Tempostretto

Tra un anno e mezzo l'ex centro civico polifunzionale sarà riqualificato

Sono stati consegnati stamani i lavori di riqualificazione dell’ex Centro Civico Polifunzionale di Santa Lucia sopra Contesse.

I lavori di riqualificazione, i cui fondi sono stati individuati su Agenda Urbana Po Fesr Sicilia 2014-2020, sulla linea d’azione 5.3.3, per un importo di 580 mila euro, erano stati programmati dalla precedente Amministrazione; negli ultimi giorni si è proceduto alla stesura degli atti per la consegna ufficiale degli interventi da eseguire.

I lavori, la cui ultimazione è prevista entro il prossimo 23 novembre 2022, sono stati aggiudicati al netto del ribasso d’asta per un importo di 366mila euro.

All’incontro erano presenti il sindaco Federico Basile, l’assessore Massimo Minutoli, il responsabile unico del procedimento Antonino Cortese e il direttore dei lavori Giovanni Scipilliti.

“Sarà la casa delle Associazioni di Volontariato e del nascituro Gruppo comunale – dice l’assessore Minutoli -. In questo Centro saranno allestite tutte le attività di Protezione Civile riguardanti la cittadinanza ed inserite all’interno del Piano Comunale di emergenza, in via di definizione, per poi passare all’esame del Consiglio Comunale”.

