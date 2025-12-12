 Messina. Al Centro Esisto la presentazione di "Febronia è passata di qui"

Messina. Al Centro Esisto la presentazione di “Febronia è passata di qui”

Redazione

Messina. Al Centro Esisto la presentazione di “Febronia è passata di qui”

venerdì 12 Dicembre 2025 - 07:12

La storia di Francesco Saporito, malato di Sla, che vive a Patti. Oggi l'incontro a Villa Dante

MESSINA – Ci sono storie che non si possono ignorare. Storie che ti attraversano, ti scuotono, ti costringono a guardare la vita con occhi nuovi. La storia di Francesco Saporito, malato di Sla, che vive a Patti, è una di queste.

Da anni l’associazione Cambiamenti lo accompagna nel suo cammino e ogni volta Francesco ci sorprende: nonostante la malattia (una patologia infausta per cui ad oggi non esiste cura), nonostante tutto, continua a scrivere, a creare, a resistere. E oggi Francesco, dopo le prime due opere eccezionali, ci dona un altro libro: Febronia è passata di qui.

Un’altra testimonianza di coraggio e di umanità che non può lasciarci indifferenti. Da qui nasce l’evento in onore del libro scritto da Francesco, che sarà presentato dal dottor Giuseppe Ruggeri, presidente Associazione Medici Scrittori Italiani, con la partecipazione del dottor Paolo Volanti, neurologo esperto di Sla, profondamente legato alla famiglia Saporito.

Appuntamento venerdì 12 dicembre, dalle 15.30 alle 17 a Villa Dante, al Centro Esisto.

L’evento è realizzato dall’associazione Cambiamenti Aps, che da anni opera a favore dei pazienti affetti da malattie neuromuscolari rare e delle loro famiglie, insieme al Comune di Messina e l’Assessorato alle Politiche sociali di Messina, al Lions Club Messina Ionio e alla Libreria Capitolo 18 di Teodoro Caffarelli di Patti. Interverrà da remoto l’autore Francesco Saporito e in presenza la famiglia del giovane. Non si tratta di una semplice presentazione, ma della possibilità di incontrare una forza più grande della malattia, una voce che rifiuta il silenzio, un uomo che ci insegna cosa significa davvero non arrendersi.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Messina. “La Parola Nuda”, appuntamenti tra poesia, musica e teatro
Messina. Litorale di Maregrosso, autorizzato il progetto di bonifica
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED