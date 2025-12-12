Messina. Al Centro Esisto la presentazione di “Febronia è passata di qui”

La storia di Francesco Saporito, malato di Sla, che vive a Patti. Oggi l'incontro a Villa Dante

MESSINA – Ci sono storie che non si possono ignorare. Storie che ti attraversano, ti scuotono, ti costringono a guardare la vita con occhi nuovi. La storia di Francesco Saporito, malato di Sla, che vive a Patti, è una di queste.

Da anni l’associazione Cambiamenti lo accompagna nel suo cammino e ogni volta Francesco ci sorprende: nonostante la malattia (una patologia infausta per cui ad oggi non esiste cura), nonostante tutto, continua a scrivere, a creare, a resistere. E oggi Francesco, dopo le prime due opere eccezionali, ci dona un altro libro: Febronia è passata di qui.

Un’altra testimonianza di coraggio e di umanità che non può lasciarci indifferenti. Da qui nasce l’evento in onore del libro scritto da Francesco, che sarà presentato dal dottor Giuseppe Ruggeri, presidente Associazione Medici Scrittori Italiani, con la partecipazione del dottor Paolo Volanti, neurologo esperto di Sla, profondamente legato alla famiglia Saporito.

Appuntamento venerdì 12 dicembre, dalle 15.30 alle 17 a Villa Dante, al Centro Esisto.

L’evento è realizzato dall’associazione Cambiamenti Aps, che da anni opera a favore dei pazienti affetti da malattie neuromuscolari rare e delle loro famiglie, insieme al Comune di Messina e l’Assessorato alle Politiche sociali di Messina, al Lions Club Messina Ionio e alla Libreria Capitolo 18 di Teodoro Caffarelli di Patti. Interverrà da remoto l’autore Francesco Saporito e in presenza la famiglia del giovane. Non si tratta di una semplice presentazione, ma della possibilità di incontrare una forza più grande della malattia, una voce che rifiuta il silenzio, un uomo che ci insegna cosa significa davvero non arrendersi.