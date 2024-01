Messina-Cerignola, Modica: “C’è amarezza, ho poco da rimproverare alla squadra”

Le dichiarazioni dalla sala stampa nel post partita tra Messina e Audace Cerignola dei due allenatori, Modica e Tisci, e Zunno

MESSINA – Acr Messina sconfitto nella prima del girone di ritorno e prima partita del 2024. L’Audace Cerignola passa al Franco Scoglio per due reti a uno, tutto è avvenuto quando il Messina è rimasto in inferiorità numerica per oltre un’ora di gioco. Nel post partita le analisi dei due allenatori, Tisci del Cerignola ammette del vantaggio di giocare in superiorità numerica. Modica, nonostante la sconfitta, è contento di come la squadra abbia giocato e provato a risollevarsi, pur in condizioni difficili. In sala stampa anche l’autore della rete del Messina, la prima in stagione di Zunno, confezionata dall’assist deviato di Polito.

Modica: “Commesse leggerezze che costano”

“C’è amarezza perché dopo l’1-1 – commenta l’allenatore del Messina – abbiamo avuto l’occasione di andare in vantaggio, due volte senza sfruttare entrambe le occasioni. Sotto il profilo della prestazione non posso dire nulla ai ragazzi, abbiamo giocato anche con un forte vento nel primo tempo che poi si è affievolito nel secondo, ma sono dettagli. Bisogna guardare avanti a Caserta e avremo modo di analizzare cosa è stato buono e cosa no. Abbiamo commesso leggerezze che costano le partite, sul primo gol subito il tiro di Frisenna è respinto da un fallo di mano netto. C’era la volontà da parte della squadra di fare la partita e poi in inferiorità cercare di non perderla. Qualche situazione letta male ci ha portato ingenuamente a prendere il secondo gol. Sarebbe stato un punto fantastico perché avremmo mosso la classifica e dato continuità di risultati”.

Su singoli e mercato ha aggiunto: “Per me Rosafio ha fatto benissimo, era con noi da tre giorni e ha fatto quello che ha potuto e lo ha fatto nel miglior modo possibile. Ha dato una bella palla a Plescia nel primo tempo, nella ripresa ha fatto l’azione che poteva portarci al 2-1. Sono contento di lui ma anche della squadra. Se ve ne siete accorti voi che manca qualche calciatore, se ne saranno accorti anche gli altri e non voglio passare per quello che rompe. Aspettiamo, il mercato è aperto, siamo fiduciosi visto quando ha detto il presidente. Ragusa è stato lodevole, dopo l’espulsione mi ha detto mi metto io a fare il terzino, un bel segnale. Alla squadra ho poco da rimproverare, hanno fatto quello che hanno potuto. Zunno – conclude Modica – è questo giocatore, ha forza e rapidità, deve cercare più il gol tirando di più in porta, le qualità non sono in discussione”.

Zunno: “Contento del gol ma purtroppo inutile”

“Sono contento di aver fatto il primo gol con questa maglia – così Marco Zunno, autore della rete del Messina – anche se poi non è servito a niente. Ci abbiamo creduto nonostante l’inferiorità numerica dopo il pareggio le occasioni per fare gol e portare la vittoria a casa ci sono state. Mi trovo in tutte le fasi, mi piace da giocatore veloce quale sono attaccare la profondità oppure da ala puntare il terzino e creare superiorità numerica sul fondo. Sto lavorando col mister, devo migliorare, quando vedo la porta ed ho l’occasione devo provare a fare un tocco in meno e calciare”.

Tisci: “In superiorità dovevamo aspettare l’occasione giusta”

“In tutte le categorie avere la possibilità di giocare in superiorità numerica è un vantaggio. A fine primo tempo – sono le parole dell’allenatore dell’Audace Cerignola, Tisci – avevo detto ai ragazzi di essere bravi a non forzare troppo e mantenere l’equilibrio perché la situazione ci sarebbe stata. Bravi anche poi a reagire perché dopo il pari anche il pubblico locale spingeva, una vittoria non scontata. Sul gol subito l’inserimento di Zunno è stato assorbito non bene, mi sono arrabbiato ma poi i ragazzi si sono messi lì e hanno trovato il gol della vittoria. Risultato importante perché era importante partire con una vittoria in questo girone di ritorno. Conosco Modica e le sue squadre, portare molti giocatori sopra la linea della palla poteva essere un problema e non dovevamo concedere ripartenze”.

Articoli correlati