 Messina, ciclista di Milazzo in Rianimazione

Messina, ciclista di Milazzo in Rianimazione

Redazione

Messina, ciclista di Milazzo in Rianimazione

lunedì 11 Maggio 2026 - 21:06

Come sta il 44enne ricoverato al Policlinico dopo l'incidente avvenuto sabato scorso

E’ stato trasferito in Rianimazione al Policlinico il ciclista di 44 anni vittima di un incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio. Le condizioni dell’uomo, di Milazzo, sono considerate gravi ed è sotto stretta osservazione medica, intubato.

I medici hanno riservato la prognosi e attendono gli sviluppi nelle prossime ore. Il quadro al momento è ancora critico ma fa ben sperare il fatto che i valori siano stabili. Il trasporto d’urgenza risale a sabato scorso quando, dopo l’impatto stradale ancora da ricostruire che sarebbe avvenuto sulla Palermo-Messina, il ciclista ha perso il controllo del mezzo finendo a terra.

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