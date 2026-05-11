 Ospedale Papardo, partoanalgesia peridurale per affrontare il parto in maniera più serena

Ospedale Papardo, partoanalgesia peridurale per affrontare il parto in maniera più serena

Redazione

Ospedale Papardo, partoanalgesia peridurale per affrontare il parto in maniera più serena

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lunedì 11 Maggio 2026 - 20:00

Il servizio, attivo H24, è garantito dall’équipe dell’UOC di Anestesia e Rianimazione in collaborazione con l’Ostetricia

MESSINA – All’Ospedale Papardo è possibile affrontare il momento del parto con maggiore serenità grazie al servizio di Partoanalgesia peridurale, attivo H24 e garantito dall’équipe dell’UOC di Anestesia e Rianimazione in collaborazione con l’Ostetricia.

La partoanalgesia, attraverso la tecnica epidurale, consente di ridurre in modo efficace il dolore del travaglio, mantenendo al tempo stesso la partecipazione attiva della mamma al parto. Il percorso inizia già dalla 34ª settimana con incontri informativi dedicati e una valutazione anestesiologica personalizzata, per accompagnare ogni donna verso una scelta consapevole.

Personale specializzato e rare complicanze

La procedura viene eseguita in sala parto da personale altamente specializzato, con tecniche sicure e consolidate. Grazie all’utilizzo di bassi dosaggi di anestetici, la futura mamma può muoversi, camminare e collaborare attivamente durante il travaglio, senza rinunciare al controllo del dolore.

Le complicanze sono rare e attentamente monitorate, mentre i benefici sono significativi: maggiore comfort materno, migliore ossigenazione per il neonato e possibilità di conversione rapida conversione in taglio cesareo se dovessero insorgere complicanze ostetriche.

L’A.O. Papardo, attraverso le unità operative coinvolte dirette dal dr. Caudullo Sebastiano e dal dr. Leto Giuseppe, conferma così il proprio impegno nell’offrire percorsi nascita sempre più sicuri, moderni e centrati sul benessere della donna e del bambino.

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