Messina. Cinzia Coscia nuova coordinatrice cittadina di Forza Italia - Tempostretto

L'ex coordinatore Pio Amadeo lascia dopo due anni e sarà il nuovo responsabile provinciale dei rapporti con gli enti locali. Vice coordinatore sarà Francesco Carrozza

MESSINA – Archiviate le amministrative, la politica messinese comincia a riassestarsi. Forza Italia è uno dei primi partiti a registrare cambiamenti, con l’addio di Pio Amadeo, che lascia il coordinamento cittadino. Al suo posto è stata nominata Cinzia Coscia, mentre vice coordinatore sarà Francesco Carrozza. Amadeo, invece, diventa il nuovo responsabile provinciale dei rapporti con gli enti locali.

Al posto di Pio Amadeo, che lascia il coordinamento cittadino dopo due anni, viene nominata quindi Cinzia Coscia. Lei, già medico odontoiatra e titolare di cattedra per l’insegnamento di alcune materie quali Fisiologia, Patologia, Anatomia e altre, sarà affiancata da una vecchia conoscenza della politica messinese, Francesco Carrozza.

Carrozza ha aderito a Forza Italia a partire dal 1994-95. Nel 1996 ha fondato a Messina il primo coordinamento provinciale, redatto il primo statuto del movimento dei giovani di Forza Italia e ne viene eletto coordinatore alla prima assemblea. Sempre nel ‘96 è coordinatore regionale per la Sicilia dell’assemblea di tutti i giovani restando in carica 4 anni.

Nel 2005 si è candidato al Comune di Messina nella lista del Popolo della Libertà a supporto del candidato di centrodestra, l’avvocato Luigi Ragno. Arriva primo ma la lista non prendere il seggio per pochi voti avendo il sindaco di riferimento perso la competizione al ballottaggio. E’ stato altresì esperto a titolo gratuito allo sviluppo economico ed alla programmazione e in generale esperto del sindaco di Santa Lucia del Mela. Ruolo che ricopre ancora oggi.

Cinzia Coscia: “Onorata dell’incarico. Lavoriamo insieme”

“Sono onorata dell’incarico politico che i responsabili e amici di Forza Italia hanno voluto conferirmi – ha dichiarato Cinzia Coscia -. Lo affronterò con umiltà, impegno e passione ben conscia di poter contare sulla collaborazione della deputazione regionale e nazionale, di tutti gli iscritti e dei tanti simpatizzanti. Mi conforta avere al mio fianco l’amico Francesco Carrozza che certamente metterà a disposizione di tutti la sua lunga e positiva esperienza. In occasione della recente competizione elettorale siamo riusciti a formare una squadra unita dai principi fondanti il nostro partito ed orgogliosa dei consensi ottenuti. Lavoreremo insieme per farli crescere e per fare tornare Forza Italia ai meritati consensi del recente passato”.