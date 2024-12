Messina, Città Metropolitana. Il nuovo dg Campagna da lunedì al lavoro

L'assemblea dei sindaci ha approvato il rendiconto di gestione 2023

È stato approvato oggi, dall’assemblea dei sindaci, il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2023 della Città Metropolitana di Messina. A margine dell’assemblea, è stato presentato il nuovo direttore generale, Giuseppe Campagna, che inizierà il suo incarico lunedì prossimo.

Basile: “Da gennaio incontri sul territorio”

Il sindaco metropolitano Federico Basile ha sottolineato l’importanza di questo passaggio, dichiarando: “Voglio ringraziare Giuseppe Campagna non solo per il lavoro fatto finora, ma anche per quello che continuerà a fare in futuro. È chiaro che il contesto politico, anche in vista delle elezioni, condiziona alcune dinamiche, ma il nostro impegno resta quello di lavorare con determinazione per portare a casa i risultati. Conosciamo bene la situazione economica delineata nel bilancio e siamo consapevoli delle richieste dei territori, che abbiamo ascoltato con attenzione. Proprio per questo, insieme al direttore generale, abbiamo pianificato una serie di incontri, già dai primi giorni di gennaio, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e dare risposte concrete. È questa la direzione in cui stiamo andando: ascoltare, dialogare e agire per il bene dei nostri cittadini”.

Campagna: “Colmare la distanza coi comuni”



Giuseppe Campagna ha evidenziato il buon lavoro svolto dall’amministrazione comunale di Messina: “Non ci siamo mai fermati e, devo dire, come già sottolineato in altre occasioni, che è la prima volta che mi trovo a operare in un ente la cui situazione finanziaria non è disastrosa come spesso accaduto altrove. Il merito va ascritto al lavoro portato avanti dal sindaco Basile e, prima di lui, dal sindaco De Luca. Grazie a questo impegno, oggi possiamo contare su condizioni che ci permettono di avviare un percorso concreto. Il nostro obiettivo è fare in modo che la Città Metropolitana torni a essere un punto di riferimento per i comuni della provincia e per i cittadini. Troppo spesso, infatti, questa istituzione è percepita come distante, quando non addirittura sconosciuta, sia nella sua esistenza che nel ruolo che svolge. È fondamentale riprendere in mano le tante questioni aperte, definire un ordine di priorità e affrontarle con metodo. Lavoreremo insieme a voi sindaci per stabilire le priorità e cercare di fornire il maggior numero di risposte possibili nel minor tempo, senza mai sacrificare la qualità del lavoro. Spesso, infatti, la fretta rischia di generare errori. Per questo sarà essenziale organizzarci al meglio, così da garantire interventi efficaci e realmente utili per le nostre comunità”.

Carrubba: “Campagna ha una storia di successo e competenza”



La segretaria generale Rossana Carrubba ha espresso soddisfazione, dichiarando: “Benvenuto a Pippo Campagna, una persona che conosco bene e con cui ho avuto il piacere di collaborare in questi anni. I risultati raggiunti parlano da soli, e come messinese, non posso che essere orgogliosa di vedere la nostra azienda di trasporto pubblico rinascere e affermarsi. Oggi i cittadini riconoscono che autobus e mezzi funzionano alla perfezione: sono puntuali, efficienti e offrono un servizio all’altezza di quello delle grandi città del Centro e del Nord Italia. Per Messina e per il nostro Comune, questo rappresenta un motivo di grande orgoglio. La storia professionale di Pippo Campagna è scritta nei successi che ha conseguito all’interno della società, dimostrando competenza e capacità. Sono certa che continuerà a lavorare con lo stesso impegno per il bene della città e dei cittadini”.

De Luca: “Città metropolitana casa dei sindaci”



Le conclusioni sono state affidate a Cateno De Luca, deputato all’Assemblea Regionale Siciliana, sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord: “Per me la Città Metropolitana è la casa dei sindaci. Ci sono stato e, insieme, abbiamo fatto un grande lavoro in un momento molto delicato. Abbiamo combattuto per ottenere i fondi necessari ad evitare il default, affrontando sfide complesse. Successivamente, è stato fondamentale completare questo percorso, un compito che ha richiesto anche uno sforzo significativo da parte del sindaco Basile, incluso l’individuazione di un direttore generale di alto profilo come Salvo Puccio. Il ruolo della Città Metropolitana, oggi più che mai, va rafforzato. Per questo sono stati individuati ruoli gestionali distinti che dovranno garantire un ritmo operativo in linea con le necessità e le dinamiche impresse dal sindaco Basile. Sono orgoglioso del lavoro fatto finora, ma siamo solo all’inizio. Dobbiamo essere pronti a cogliere le opportunità future, mantenendo sempre una sinergia efficace tra la componente amministrativa e quella politica. Questo è il nostro impegno per il bene del territorio”.