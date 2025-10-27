 Messina, clima "pazzo": dalla spiaggia a pioggia e vento in poche ore

Redazione

lunedì 27 Ottobre 2025 - 06:30

La domenica con i bagnanti in mare e un'Improvvisa svolta autunnale con vento e pioggia nella notte

Un fine settimana dalle temperature eccezionali e un drastico cambio climatico in poche ore. La giornata di domenica 26 ottobre è stata caratterizzata da un caldo anomalo, che ha trasformato le spiagge cittadine in affollati lidi estivi (nella foto di ieri un tratto della spiaggia di Pace).

Nonostante fossimo a fine ottobre, l’aria calda ha spinto molti messinesi a riversarsi sulle coste, con gente che faceva il bagno a mare come in piena estate. Un vero e proprio record di presenze fuori stagione, con l’immagine di ombrelloni e teli sulla sabbia che strideva con il calendario autunnale.

Ma il clima impazzito ha riservato un’improvvisa svolta. Già nel corso della notte tra domenica e lunedì, la città dello Stretto ha assistito a un brusco cambiamento: il bel tempo è stato spazzato via da forte vento e pioggia intensa.

Il repentino calo delle temperature e il maltempo hanno segnato un immediato ritorno all’autunno, costringendo i cittadini a riporre costumi e creme solari per tirare fuori giacche e ombrelli, confermando la natura spesso imprevedibile del clima mediterraneo.

