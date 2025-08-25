Messina, code ai traghetti Fs dal porto storico. Ma il servizio “estivo” come ha funzionato?

Anche verso la stazione marittima si veicoli in fila nel contro esodo

Messina – Lunghe code, in serata alla Cortina del Porto, in direzione della stazione. In fila ci sono auto e mezzi in attesa di imbarcarsi sui traghetti di Bluferries verso Villa San Giovanni. Il disagio sarebbe stato causato dagli esuberi a Tremestieri, con i tir riversati verso il centro città. A lavoro la Polizia Municipale soprattutto nella zona calda della stazione marittima e all’incrocio con via La Farina.

Le segnalazioni

In questi giorni di contro esodo il viale della Libertà è stato ostaggio delle code sia nel week end che durante gli altri giorni della settimana. Bluferries nelle scorse settimane ha pubblicizzato che dal 4 luglio è attiva la rotta dal porto storico verso Villa San Giovanni e viceversa, che prevede l’imbarco di auto veicoli nelle ore del giorno, mentre in notturna gli sbarchi dovrebbero avvenire soltanto da e verso il porto di Tremestieri.

Dove sbarco e quando imbarco?

Tra le segnalazioni e i racconti di chi ha traghettato con Bluferries, alcuni segnalano che sono stati imbarcati a Villa San Giovanni indifferentemente insieme ai tir, in orari diurni, e sbarcati a Tremestieri anziché al porto storico. Alcuni riferiscono che fino all’ultimo momento, interrogati sullo sbarco, il personale ha risposto di non sapere dove avrebbe attraccato la nave. Gli stessi disagi sono stati segnalati sulla rotta opposta.