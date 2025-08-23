Controesodo, lunghe code agli imbarchi dei traghetti a Messina

Bollino rosso sul viale della Libertà alle ore di punta, code anche a Boccetta. Ma stamattina si scorre di più rispetto a ieri

Messina – Lunghe code ai tornelli degli imbarchi ai traghetti Caronte e Tourist già dal mattina, oggi, nel week end clou del contro esodo estivo. Incolonnamenti, meno gravosi, anche ai caselli autostradali di Villafranca in direzione di Messina.

Nelle ore centrali della giornata le file hanno cominciato a intasare anche il viale della Libertà e, passate le 13, le auto che procedono in direzione nord cominciando a rallentare e incolonnarsi da piazza Municipio e lungo tutto il viale Boccetta.

Nel tratto di viale Libertà che procede gli imbarchi per i traghetti privati il traffico è stato sostenuto per tutta la settimana, ieri le file hanno raggiunto le due ore a Boccetta. Un intensificarsi è previsto da oggi fino a tutto lunedì 25 agosto. A lavoro la Polizia municipale per coadiuvare i vacanzieri che si preparano a sbarcare a Villa San Giovanni.

Foto di repertorio