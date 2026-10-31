Autobotte ostaggio della sosta selvaggia, Vdf sollecitano Polizia Municipale

Il caso a Messina del mezzo dei pompieri bloccato a lungo dalle auto in sosta vietata

Messina – Ci sono sviluppi nel caso del mezzo dei Vigili del Fuoco bloccato dalla sosta selvaggia delle auto intorno all’istituto Domenico Savio. La foto, pubblicata dal nostro giornale una settimana fa, è finita nella segnalazione di alcuni residenti della zona, esasperati da quello che è un andazzo e non un episodio, e che crea enormi disagi. Ed è al centro della comunicazione degli stessi Vigili del Fuoco al Comune di Messina e alla Polizia Municipale.

Nel trasmettere l’esposto, il comandante dei Vigili del Fuoco Michele Burgio ha chiesto a chi di competenza di attivarsi per superare il problema, che si presenta quotidianamente in via Peculio Frumentario e in via San Sebastiano. Problema che, se ai residenti crea disagi, pur pesanti e intollerabili, se ostacola mezzi come quello dei Vigili del Fuoco, può compromettere operazioni di soccorso ed emergenza.

“Particolare rilievo assume quanto segnalato in merito alle difficoltà di transito dei mezzi di soccorso, documentate anche fotograficamente, che potrebbero compromettere la tempestività e l’efficacia degli interventi di emergenza, con possibili ripercussioni sulla salvaguardia della pubblica e privata incolumità” – scrive il comandante Burgio, che chiede al Comune e alla polizia locale di attivarsi “con la necessaria tempestività, le opportune verifiche e adottare i conseguenti provvedimenti atti a ripristinare e garantire adeguate condizioni di percorribilità delle strade interessate, con particolare riguardo alla possibilità di transito dei mezzi di soccorso” per “…assicurare che la viabilità dell’area consenta, in ogni momento, il regolare accesso dei mezzi di emergenza, evitando situazioni che possano ostacolare o ritardare le operazioni di soccorso”.

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