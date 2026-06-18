Messina, completato il conteggio dei voti: sabato il nuovo Consiglio comunale, lunedì la giunta

Concluse le operazioni di verifica nelle sezioni, definiti i 32 consiglieri eletti

A ventuno giorni dall’inizio delle operazioni il conteggio delle preferenze è completato e ora è delineata la composizione del nuovo Consiglio comunale. Con la chiusura definitiva di tutte le sezioni e la prevista compilazione del verbale nelle prossime ore, la città conosce ufficialmente i nomi dei 32 consiglieri che siederanno a Palazzo Zanca.

L’iter per l’insediamento

Secondo le previsioni, la proclamazione degli eletti dovrebbe avvenire sabato. Da quel momento, il presidente uscente Nello Pergolizzi avrà a disposizione quindici giorni per convocare la prima seduta dell’Aula, passaggio indispensabile per avviare il mandato. Il quadro politico, intanto, appare chiaro: la maggioranza legata a Scn potrà contare su 20 consiglieri, il centrodestra su 9 seggi, mentre al centrosinistra ne spettano 3.

Verso la formazione della giunta

Lo sblocco della proclamazione permette ora di procedere con la formazione della giunta, attesa per lunedì. Sarà un passaggio rilevante per l’assetto amministrativo, dato che gli assessori nominati dovranno lasciare il proprio seggio in Consiglio per fare spazio ai primi dei non eletti nelle rispettive liste. Nella lista di Sud chiama Nord, in particolare, tra gli eletti ci sono gli assessori designati Massimiliano Minutoli, Liana Cannata e Alessandra Calafiore, che potrebbero essere sostituiti da Sara Di Ciuccio, Giuseppe Busà e Mariagrazia Interdonato, sempre che anche quest’ultima, ex presidente di Messina Servizi, non trovi posto in giunta o nella partecipata, per lasciare posto a Raffaele Rinaldo.

Gli eletti

Gli altri quattro eletti di Scn sono Serena Giannetto, Nello Pergolizzi, Nicoletta D’Angelo e Antonella Feminò. Nelle altre lista di Basile ci sono Nicola Maddocco, Calogero Brancatelli, Francesco Benedetto, Valentina Capone, Peppe Chiarella, Lino Summa, Silvia Bosurgi, Mirko Cantello, Cetty Pirone, Francesco Asciutto, Paolo Alibrandi, Alessandro La Cava e Antonino Bonfiglio.

Nel Centrodestra Libero Gioveni, Dario Carbone, Benedetto Vaccarino, Anna Sorbello, Simona Contestabile, Pippo Capurro, Amalia Centofanti, Cosimo Oteri e il candidato sindaco arrivato secondo, Marcello Scurria.

Nel Centrosinistra, infine, i tre del Pd: Mariella Perrone, Alessandro Russo e Antonella Russo.