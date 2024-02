Messina, condannato l’aspirante avvocato bocciato che aggredì commissario d’esame

La sentenza per il 35enne di Milazzo che si avventò sull'avvocato Lanfranchi. Ordine parte civile

MESSINA – E’ arrivata la sentenza per l’aspirante avvocato che aggredì legale che era commissario d’esame davanti al Tribunale di Messina. La giudice per le indagini preliminari Arianna Raffa ha condannato il 35enne di Milazzo a 3 anni e 10 mesi per lesioni. Il legale bocciato dovrà inoltre risarcire l’avvocato Antonino Lanfranchi, vittima dell’aggressione, con 8 mila euro di provvisionale e poco più di 1500 euro di spese di giustizia.

La sentenza

Spese legali anche da pagare al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina, parte civile con l’avvocato Salvatore Silvestro. E ci sarà anche una inchiesta “bis”: la giudice infatti, accogliendo la richiesta dell’avvocato Silvestro, ha anche disposto la trasmissione degli atti alla Procura perché valuti la deposizione della sorella dell’imputato, difeso dall’avvocato Francesco Gatto, che aveva testimoniato in suo favore.



L’aggressione

Il fatto risale al giugno dello scorso anno. Lanfranchi, membro della commissione e presidente di una sotto commissione, fu aggredito tra palazzo di Giustizia e l’Università. Quando i soccorsi sono arrivati, portandolo in ospedale per le medicazioni, a terra era rimasta una grossa macchia di sangue. Al malcapitato legale è servito più di un mese per riprendersi. E’ stato assistito dagli avvocati Ernesto Parisi e Marco Zappia.